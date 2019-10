Turnerschaft wandert zur Hohen Aßlitz

Die Freie Turnerschaft unternimmt am Sonntag, 13. Oktober, eine Herbstwanderung. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 10.15 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Schloss. Wanderstart ist an der "Kellerwirtschaft" zwischen Schney und Michelau. Es geht vorbei an der Kleinen Aßlitz zur Hohen Aßlitz und zurück zum Ausgangspunkt, wo eine gemütliche Einkehr vorgesehen ist. Die Streckenlänge beträgt etwa 7,5 Kilometer und kann bei Bedarf auf 6,5 Kilometer verkürzt werden. Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt. red