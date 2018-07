Turnerschaft Kronach präsentiert sich

red



Mit vielen Vorführungen und Show-Acts hat die Turnerschaft Kronach auf dem Vereinsgelände ihren Sport-Aktionstag durchgeführt.Den sportlichen Auftakt gestalteten die Mannschaftsspielerinnen und Spieler sowie die Nachwuchsspieler der Badmintonabteilung unter der Leitung von Spielertrainer, Abteilungsleiter und Ersten Vorsitzendem Jörg Schnappauf. Schnelle und packende Ballwechsel wurden gezeigt, ein rasantes Wechselspiel zwischen Angriff und Verteidigung.Im Anschluss bot die Aerobic-Abteilung um Ute Neumann und Mia Schulz ein flottes und actionreiches Fitness-Programm dar, bei dem sogar jeder Zuschauer zum Schwitzen gebracht wurde. Die Frauen boten tolle Tanzeinlagen und demonstrierten ihre Agilität und Leichtigkeit.Danach haben die Karatekas gezeigt, wie man gezielt Griff-, Schlag- und Tritttechnik effektiv zur Selbstverteidigung einsetzen kann.Die Basketball-Männer der TSK zeigten in der großen Sporthalle ein packendes Trainingsspiel mit vielen gekonnten Tricks am Ball. Die Volleyballer präsentierten dem Publikum ihren unermüdlichen Trainingswillen und -eifer in Form vieler ausgeklügelter Angriffs- und Verteidigungsstrategien.Den Abschluss des Tages bildeten die Kämpfer der Kickboxen-Abteilung und der Aikido und Brazilian JiuJitsu-Abteilung. In etlichen Sparringskämpfen zeigten die Kickboxer rund um Abteilungsleiter Bernhard Dietz den begeisterten Zuschauern spannende und harte Trainingskämpfe im Outdoor-Bereich. Beim Aikido, unter der Leitung von Trainer Udo Gellner, konnte man die ausgeklügelten Kampfsporttechniken bewundern und manch packenden Bodenkampf erleben.Die Baseball-Abteilung Kronach Royals war mit ihrem Schlagkäfig und ihrer Ballmaschine vor Ort, bei der jeder unter der Anleitung von André Wicklein seine Schlagfertigkeit testen konnte.