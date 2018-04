Turnerinnen starten gut

Die Wettkampfturnerinnen des TV Ebern starteten beim Einzelwettkampf des Turngaus Schweinfurt in die neue Saison. Elin Hahnlein, Jenny Schmitt, Luisa Kammer, Anna Lena Vollert und Greta Posekardt (09/10) überzeugten am Balken, Boden, Reck und am Sprung. Eileen Derra (07/08) holte sich Platz 8, Helena Baiersdorfer turnte auf Rang 2. Ruth Baiersdorfer, (06) und Angelina Heymann (05) holten in ihrer Altersklasse Platz 5 und 6. Inka Amend (03/04) erkämpfte sich den neunten Platz. Emma Waiblinger (01/02) landete auf Rang 2. red