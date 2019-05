Turnerinnen kämpfen um Meistertitel

Am Sonntag kämpfen im Wettkampfzentrum des Turngaues Coburg-Frankenwald 140 Turnerinnen um Medaillen: TV Ketschendorf (29), SG Rödental (23), SV Steinwiesen (20), TS Kronach (15), TV Unterrodach (15), TSV Stockheim (13), Spvg Ahorn (10), TSV Scheuerfeld (6), TSV Neukenroth (4), TV 48 Coburg (3) und TSV Weißenbrunn (2).

Die seit Jahren recht konstante Anzahl der Turnerinnen ist ein Beweis für das engagierte ehrenamtliche Wirken vieler Trainerinnen und Trainer in ihren Vereinen.

In der Wettkampf-Klasse W18 sind die Jahrgänge 2001 und älter zusammengefasst, während in den anderen Klassen die Jahrgänge von 2002 bis 2010 einzeln und die Turnerinnen der Jahrgänge 2011 und jünger in der W08 gewertet werden.

Mit je 20 Wettkämpferinnen sind die Klassen der zwölf und neun Jahre alten Turnerinnen stark besetzt, aber noch mehr Mädchen (24) gehen in der W08 an die Geräte und sammeln erste Wettkampf-Erfahrungen.

Neben Medaillen sind für die jeweils besten drei Turnerinnen in den Alters-Klassen W18 bis W12 und W11 bis W08 je drei Pokale ausgelobt, mit denen sie sich für ihr fleißiges Training belohnen können.

Das Erwärmen und Einturnen in der Coburger Pestalozzi-Turnhalle beginnt um 8 Uhr für alle Turnerinnen. Kampfrichter-Besprechung durch die GFW Sylvia Weitl ist um 8.15 Uhr, Wettkampf-Beginn 9.15 Uhr. ct