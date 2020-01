"Turner" in Regenstauf

Sehr zufrieden ist Horst Hanke, der Trainer der Eberner TV-Volleyballer, mit dem Verlauf der Vorrunde in der Landesliga Nordost. Nach den Auftaktniederlagen gegen die Spitzenteams aus Arzberg und Bayreuth fand der TVE in die Erfolgsspur und arbeitete sich mit fünf Siegen, vier davon in heimischer Halle, auf den sechsten Tabellenplatz vor. Die "Turner" dürften nun mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Der Abstand zu den beiden Abstiegsrängen in der Tabelle beträgt neun Punkte. Dies ist umso erfreulicher für die Eberner, zumal ihr Kader doch klein ist. An diesem Samstag ist der sechstplatzierte TVE beim TB/ASV Regenstauf II (7.) zu Gast. Die Oberpfälzer haben nur einen Punkt weniger auf ihrem Konto, so dass mit einer spannenden Auseinandersetzung zu rechnen ist. Im Hinspiel setzten sich die "Turner" vor ihren Fans, die wie ein siebter Mann hinter der Mannschaft standen, im fünften Satz durch. Dass die Oberpfälzer nun auf Revanche sinnen und mit einem Sieg am Eberner Team in der Tabelle vorbei ziehen wollen, dürfte kein Geheimnis sein. Viel wird erneut davon abhängen, in welcher Besetzung die Gäste die Fahrt antreten können und ob Trainer Hanke in Regenstauf nicht erneut die Hände bei der Mannschaftsaufstellung gebunden sein werden. di