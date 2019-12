Turner glänzen zum Jahresabschluss

In der weihnachtlich geschmückten Turnhalle boten acht Gruppen der Turnerschaft Kronach Vorführungen aus den Abteilungen Badminton, Basketball, Gerätturnen, Fitness, Judo, Kickboxen und Turnen. Mit über 400 Gästen und aktiven Teilnehmern waren die beiden Sporthallen der Turnerschaft bestens gefüllt.

"Flöckchen" verzauberten

Das Programm eröffneten die Jüngsten: Die Fitnesszwerge zeigten unter der Leitung von Christiane Barnickel unter dem Titel "Flöckchenzauber mit dem Schwungtuch" verschiedene Turneinlagen. Anschließend präsentierten die kleinen Turnmäuse der Gerätturnerinnen eine gelungene Darstellung vom Bodenturnen in Kombination mit dem Schwebebalken unter der Leitung von Natalie und Yvonne Ultsch.

Selbstverteidigung und Balance

Ein weiterer interessanter Programmpunkt war die Darbietung der jungen Kickboxer. Unter der Leitung von Bernhard Dietz wurde den anwesenden Zuschauern in beeindruckender Weise gezeigt, wie man sich gegen Angriffe zur Wehr setzen kann und was Disziplin und Respekt bedeuten. Im Anschluss brachten die Judoka das Publikum mit spektakulären Fallübungen und Würfen zum Staunen. Unter der Leitung von Pascal Di Tommasso und Andreas Hempfling konnte man sich so ein gutes Bild machen, welch beeindruckende Kampfsportart Judo ist.

Schnelle Reaktion ist Pflicht

Auch die U10 des Basketball-Nachwuchses zeigte ihr Können unter der Leitung von Dirk Eilers. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die Kleinsten jetzt auch auf höhenverstellbare Basketballkörbe im Turnerheim werfen können und dadurch viel besser trainieren können.

Nachwuchs zeigt Können

Die Kinder der Badmintonabteilung lieferten anschließend eine tolle Show und zeigten, wie man mit einer Ballmaschine trainiert. Trainer und Vereinsvorsitzender Jörg Schnappauf erzählte Wissenswertes über das hohe Anforderungsprofil eines Wettkampfspielers in diesem schnellen Rückschlagspiel.

"Seilezauber" hieß das Motto der Fitnesskinder, und der TS Turn-Nachwuchs zeigte in einer furiosen Darbietung sein Können. Christiane Barnickel und die beiden FSJler Laura und Niklas haben gemeinsam mit den Kindern ein spektakuläres Programm ausgearbeitet mit einer tollen Choreographie.

Beeindruckende Akrobatik

Und für einen gelungenen Abschluss sorgte wie immer die Leistungsgruppe der Turnerinnen auf dem Schwebebalken. "Warm-up und Bodenturnen" lautete das letzte Motto des Nachmittags, und die Wettkampfmädchen begeisterten erneut mit einer beeindruckenden Choreographie. Flickflacks und Salti der jungen Frauen sorgten bei allen Zuschauern für Staunen. Auch die Trainerinnen Edith Schedel, Tanja Jakob und Natalie Ultsch waren sehr stolz.

Nikolaus und Vorstand dankten

Zum Schluss kam der Nikolaus zu Besuch und sprach Sportlern, Trainern und Helfern großes Lob aus und verteilte Geschenke. Jörg Schnappauf bedankte sich bei Kindern, Eltern, Übungsleitern, Helfern, Abteilungsleitern, Trainern und dem Vorstand für ihre Leistung und Arbeit. red