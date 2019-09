Tschirn 10.09.2019

Turnen für Kinder von zwei bis sechs Jahren

Die VHS Kreis Kronach bietet den Kurs Mutter/Vater-Kind-Turnen für Kinder von zwei bis sechs Jahren an. Beginn ist am Mittwoch, 25. September, von 16.45 bis 17.45 Uhr in der Gemeindekanzlei im Veranst...