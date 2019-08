Turn- und Sportverein wallt zum Kreuzberg

Der Turn- und Sportverein Arnshausen veranstaltet heuer wieder seine traditionelle Kreuzbergwanderung am Donnerstag, 15.August (Mariä Himmelfahrt). Alle Wanderfreunde sind eingeladen. Abmarsch ist um 5 Uhr am Feuerwehrhaus in Arnshausen.Weitere Treffpunkte sind um 5.45 Uhr am Schweizerhaus-Steg in Bad Kissingen

und um 7 Uhr in Aschach an der Linde. Für die Rückfahrt vom Kreuzberg wird wieder ein Bus organisiert. Zwecks besserer Planung der Busgröße ist eine

Anmeldung beim 1. Vorstand des TSV, Holger Schmitt (Tel.: 0971/785 95 99, E-Mail 1.vorstand@tsvarnshausen.de erforderlich . Die Rückfahrt erfolgt um 15 Uhr. sek