Turn- und Sportfreunde bitten nach Diebstahl um Spenden

Die Corona-Krise beschäftigt derzeit unser gesamtes gesellschaftliches Leben. Ganz besonders hart sind derzeit die TSF Theisenort betroffen. Neben den finanziellen Einbußen durch Spielausfälle und Gaststättenschließung, die viele Vereine treffen, werden die TSF zudem durch Schadensfälle vor große Herausforderungen gestellt.

Vereinsgaragen aufgebrochen

Zum einen mussten nach einem schwerwiegenden Wasserschaden in der Gaststätte und in den Kellerräumen des Sportheims Ende 2019 kosten- und arbeitsaufwendige Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden. Kaum sind diese mit viel Eigeninitiative abgeschlossen, stehen die Theisenorter schon vor dem nächsten Problem: In der Zeit zwischen dem 24. und 26. Mai wurden mehrere Vereinsgaragen aufgebrochen und sämtliche Maschinen, die für die Platz- und Geländepflege benötigt werden, gestohlen. Darunter zwei Rasentraktoren, ein Hochdruckreiniger und eine Motorsense.

Neukauf unabdingbar

Diese Geräte müssen nun umgehend ersetzt werden, um den Platz und die Außenanlagen so in Ordnung zu halten, dass der Trainings- und Spielbetrieb, den jeweiligen Corona-Vorgaben entsprechend, wieder aufgenommen und durchgeführt werden kann. Da sich die Geräte jedoch noch in einem tadellosen Zustand befanden, waren hierfür auf absehbare Zeit keine Ausgaben eingeplant.

Die bereits getätigten Reparaturinvestitionen in das Sportheim und die anstehenden Ersatzbeschaffungen führen nun dazu, dass die Sportfreunde finanzielle Unterstützung in Form von Spenden benötigen. Auch, um die seit Jahren erfolgreiche Jugendarbeit in allen Altersstufen fortsetzen zu können.

Die TSF Theisenort wenden sich daher mit der Bitte an alle Vereinsmitglieder, Bürger, Gönner und alle, deren Kinder von der Jugendarbeit profitieren oder profitiert haben, mit einer Spende dem Verein in dieser Notlage zu helfen.

Für Spenden an gemeinnützige Vereine gibt es Möglichkeiten der steuerlichen Absetzbarkeit.

Für Spenden bis 200 Euro gelten vereinfachte Nachweispflichten, die dann bei der nächsten Steuererklärung geltend gemacht werden können. Für Spenden über 200 Euro erhält man eine Spendenquittung. Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Vorstand um Thomas Resch unter der E-Mail-Adresse vorstand@tsf-theisenort.de;

Spendenkonto der Turn- und Sportfreunde Theisenort: Raiffeisenbank Küps-Mitwitz-Stockheim eG, IBAN DE25 7706 9044 0100 5047 00, Verwendungszweck: "Spende TSF Theisenort". red