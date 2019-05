Das Personal auf der Burg Zwernitz in Sanspareil freut sich wieder über fünf Küken im Falkennest. Die Turmfalken, die in einer speziell eingerichteten Nisthilfe das Licht der Welt erblickten, werden bereits fleißig von den Eltern mit Mäusen gefüttert. Beobachten können Besucher das Spektakel noch ungefähr drei Wochen lang auf einem Monitor in der Burgkasse. Ein Livestream aus dem Falkennest überträgt die "Piep-Show". Foto: Adriane Lochner