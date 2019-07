Turmfalken haben auf der Altenburg eine neue Heimat gefunden

Die Altenburg - der höchste Punkt der Bamberger Stadt, ist ein beliebtes Ausflugsziel und auch Heimat vieler Flugtiere. Ob Dohlen, Mauersegler, Fledermäuse oder Turmfalken: Sie alle sind auf der Altenburg und im gesamten Steigerwald beheimatet.

Im Zug der Initiative "Artenschutz im Steigerwald" wurden auch heuer wieder viele Jungtiere auf der Altenburg ausgebrütet. Besonders stolz ist man auf die sechs ausgebrüteten und bereits ausgeflogenen Turmfalken.

Heimische Arten schützen

Etwa 400 Meter über dem Meeresspiegel thront die Altenburg über der Weltkulturerbestadt Bamberg. Das macht sie zur optimalen Heimat für viele Vogelarten. Schon 2010 brachte der Altenburgverein e.V. erste Nistkästen an den Burgmauern sowie am Burgturm an, um die Brut zu unterstützen. Vier Jahre später bezog das erste Turmfalkenpaar die Falkenniststätte hoch oben im Fenster des Burgturms.

Seitdem brütet der Muttervogel jedes Jahr rund fünf Eier aus, von denen aber einige unbefruchtet bleiben. Doch immer schlüpfen auch ein paar Jungvögel und schaffen den Absprung aus dem Nest.

In diesem Jahr hat die Falkenbrut ein neues Hoch erreicht: Zum ersten Mal wurden ganze sieben Eier bebrütet, von denen sechs ausflogen. Nun kreisen die Vögel über der Stadt Bamberg und ihrem Umland.

"Leider hat es auch in diesem Jahr ein Jungvogel nicht geschafft", sagt Edgar Sitzmann vom Altenburgverein. Der Vogel sei von Anfang an kränklich und unterentwickelt gewesen. "Dadurch wurde er irgendwann aus dem Nest gedrängt, was natürlich schade, aber ganz normal für die Vogelbrut ist", erklärt er. Dass sich das Turmfalkenpaar so gut eingelebt hat und dieses Jahr so viele Jungen durchgebracht hat, freut ihn sehr.

Neue Falkenheimat

Durch seine hohe Lage mit perfekter Aussicht auf den umliegenden Steigerwald eignet sich der Altenburgturm sehr gut zur Falkenaufzucht. "Die Raubvögel erspähen schon aus ihrem Nest heraus die Beute und gehen sozusagen direkt vor der eigenen Haustür auf die Jagd", erklärt Sitzmann. Andere Falkenarten bevorzugen sogar noch höhere Türme, wie etwa die Wanderfalken auf dem ERBA-Turm.

Durch die Falkenzucht sowie die der anderen Flugtiere hofft der Altenburgverein, die Artenvielfalt rund um die Burg schützen und unterstützen zu können. "Wir freuen uns sehr, dass unsere Nistkästen so gut bei den Tieren ankommen", sagt Edgar Sitzmann. Und wer zusammen mit den Vögeln die Aussicht über das Bamberger Land genießen will, kann sich über die Nest-Webcam auf artenschutz-steigerwald.de dazuschalten und die Jungtiere beobachten. red