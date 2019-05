Turmfalken am Oberen Tor

Neben den bekannten Dohlen, die schon seit vielen Jahren den Oberen Stadtturm und den Glockenturm der katholischen Stadtpfarrkirche in Lichtenfels bewohnen, haben sich nun auch Turmfalken hier niedergelassen.

Der Name verrät es bereits: Diese Falkenart besiedelt gerne Höhlen oder Mauernischen an hohen Felsen oder Gebäuden, um ungestört ihre Jungen aufzuziehen. Seit rund zwei Wochen ist das Paar an einem der Schlitzfenster Richtung Kronacher Straße zu beobachten, wo sie vermutlich einen der Nistkästen bezogen haben, die im Turminneren hängen.

Anscheinend stören sich die Dohlen aber nicht an dieser Nachbarschaft, denn sie sind wohl als Beutetiere für die Turmfalken zu groß. Die Greifvögel ernähren sich hauptsächlich von Kleinsäugern wie Mäusen aller Art, von Reptilien und auch von Insekten wie Heuschrecken und Käfern. vw