Turbulente Komödie mit Stars aus Kino und Fernsehen

Die Komödie "Zwei vier Sex" geben die Theatergastspiele Fürth am Sonntag, 3. November, 20 Uhr, in der Jahnkulturhalle in Baiersdorf zum Besten. Vier junge Stars aus Kino, Film und Fernsehen wirken in der Produktion mit: Kinostar Tobias Schenke, Rhon Diels ("Alles was zählt"), Annette Strasser ("Doctor's Diary") und Julika Wagner ("Marienhof"). Regie in der turbulenten Komödie von Stefan Vögel führt Thomas Rohmer. Alex und Doris sind seit fünf Jahren verheiratet. Sind sie glücklich? Sind sie's nicht? Alex sucht die Abwechslung. Ist das Treuebruch oder ist der arrangierte Sidestep nicht ehrlicher, als den Partner heimlich zu betrügen? Beginnt der wahre Betrug nicht erst mit der zwischenmenschlichen Lüge? Stefan Vögel lässt in seinem Bett-Quartett neben boulevardesker Situationskomik zwei unterschiedliche Haltungen aufeinanderprallen und geht einen Schritt über die Komödie hinaus. red