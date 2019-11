Turbulente Dreiecks-Komödie

Mit der Komödie "Frühschicht bei Tiffany" ist das Fränkische Theater Schloss Maßbach gleich zweimal am Obermain zu Gast: am heutigen Montag, 25. November, um 19.30 Uhr in der Lichtenfelser Stadthalle, und am Mittwoch, 4. Dezember, 19 Uhr, in der Rehaklinik Schwabthal. Bei dem Stück handelt es sich um eine turbulente und warmherzige Dreiecks-Beziehungs-Komödie. Drei Balkone in New York. Als Amy ihre neue Wohnung bezieht, wird sie von Bob von gegenüber zunächst für die Fensterputzerin gehalten. Als er aber herausfindet, dass sie seine neue Nachbarin ist, ist er hin und weg. Alles könnte so schön sein, wäre da nicht Chris, der Nachbar, der unter Bob wohnt. Der ist nämlich der Ex-Mann von Amy und gar nicht begeistert, dass sie eingezogen ist. So geht es hoch her auf den drei Balkonen. In dem Stück von Kerry Renard spielen (von links) Silvia Steger, Lukas Redemann und Marc Marchand unter der Regie von Augustinus von Loë. Foto: Sebastian Worch