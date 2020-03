Turbanisch und Scherm wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt

Bei der Jahreshauptversammlung der FWV-Ortsgruppe Neuensorg ehrte Obmann Michael Kühnel für 40 Jahre Mitgliedschaft Helmut Klier. Höhepunkt war die Ernennung von Otmar Scherm und Monika Turbanisch zu Ehrenmitgliedern.

Als Höhepunkte des vergangenen Jahres nannte der Obmann das Johannisfeuer sowie das Weinfest auf dem Festgelände der Familie Koller. Hinzu kamen die Herbst- und Winterwanderung sowie der Frankenwald-Wandermarathon im LQN-Gebiet rund um Marktleugast, wo die Ortsgruppe bei der Markierung sowie einer Station in Neuensorg mit anpackte. Die Mitgliederzahl der Ortsgruppe stieg auf 142. In die Wegearbeit wurden 75 Stunden ehrenamtliche Arbeit gesteckt. Kassier Otmar Scherm verzeichnete ein Plus trotz Investitionen in Kleidung und Grillhütte.

Obmann bleibt Michael Kühnel, 2. Obfrau Helga Koller und Schriftführerin Eva Wirth. Als neuer Kassier erhielt Oliver Döring das Vertrauen.

Wanderwart bleibt Harald Wirth und Michael Kühnel Wegewart. Die Aufgabe des Naturschutzwartes übernahm Lothar Kemnitzer. Kulturwart bleibt Oswald Koller und Stephanie Kühnel Jugendleiterin. Der neuer Werbewart heißt Otmar Scherm.

Obmann Michael Kühnel betonte, dass die Wanderwege weiter gut gepflegt werden sollen. Zudem sollen Wanderungen und Festveranstaltungen nicht zu kurz kommen sowie das gute Miteinander der drei Ortsvereine weiter gepflegt werden. kpw