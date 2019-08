Tuning und Oldtimer für Autofans

Am dritten Wochenende im August finden in Aufseß zwei große Autotreffen statt. Am Samstag, 17. August, ist das "Tuning-&-Custom-Treffen" für Auto- und Bikefans, wo die getunten Fahrzeuge im Vordergrund stehen. Von Optik-Tuning, bassgeladenen Soundsystemen, verchromten Motoren, technischen Innovationen bis hin zu PS-Monstern reicht die Palette. Der Sonntag, 18. August, steht ganz im Zeichen des Oldtimertreffens. Es werden über 500 historische Fahrzeuge aus allen Epochen erwartet (Auto, Motorrad, Bulldog). Am Nachmittag werden die Fahrzeuge dem Publikum vorgestellt. Es dürfen auch Teilnehmer mit alten Fahrrädern und Kinderwagen kommen. Beide Treffen beginnen um 9 Uhr. red