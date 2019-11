Die Museen der Stadt Bamberg zeigen ab Anfang April 2020 im Historischen Museum Bamberg die Ausstellung "Tüte um Tüte". Darin werden Papier- und Plastiktragetaschen als Alltagsobjekte kulturgeschichtlich unter die Lupe genommen und die gravierenden Umweltprobleme thematisiert. "Eine Ausstellung, die schon lange überfällig war - zwei größere private Sammlungen, die wir ausstellen können und ein Kontingent Bamberger Tüten von Geschäften, die es längst nicht mehr gibt, gaben den Anstoß zu dieser Schau. Dass sich unterschiedlichste Aspekte aus den Bereichen Kunst, Kultur, Ökologie und Nostalgie einbinden lassen, macht das Thema so spannend", betont Regina Hanemann, Direktorin der Museen der Stadt Bamberg, in der Pressemitteilung. Und so wird es zur farbenfrohen Ausstellung in Kooperation mit dem Flussparadies Franken e.V. auch ein umfängliches Rahmenprogramm mit verschiedenen Initiativen zur Umweltbildung geben.

Anne Schmitt vom Flussparadies Franken ist begeistert von den ersten Rückmeldungen. Schulen, Umweltstationen, Kommunen und Vereine wollen mitmachen. Noch bis Mitte Januar besteht die Möglichkeit, die eigenen Angebote und Ideen beim Flussparadies Franken zu melden (www.flussparadies-franken.de, Telefon 0951 85790).

Plastiktüten gesucht

Für das museumspädagogische Rahmenprogramm werden Plastiktüten gesucht, die zum kreativen Gestalten verwendet werden können. Saubere (!), intakte Tüten, die nicht mehr benötigt werden, können an der Kasse der Sammlung Ludwig Bamberg im Alten Rathaus, Obere Brücke 1, abgegeben werden (Di-So 10-16.30 Uhr). red