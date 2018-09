Küps vor 20 Stunden

Tüschnitzer feiern ihr Backofenfest

Schon zum fünften Mal lädt der Verein "Tüschnitz aktiv" zu seinem Backofenfest ein. Es findet am Sonntag, 23. September, am Mehrzweckhaus statt. Neben Brot werden auch Blechkuchen angeboten. Beginn is...