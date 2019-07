Tüschnitz feiert die Errichtung seiner Niederungsburg vor 700 Jahren

Veronika Schadeck Tüschnitz — Am Wochenende wird in Tüschnitz ein wahres Stück Geschichte für alle Generationen erlebbar gemacht. Die Bewohner des Küpser Ortsteils feiern nämlich "700 Jahre Niederungsburg Tüschnitz".

Was ist nun eine Niederungsburg? Wie Bürgermeister Bernd Rebhan erklärte, ist dies eine Burg, die in den Niederungen steht, in diesem Fall auf der Aue. Die meisten Burgen, wie die Festung Rosenberg oder Burg Lauenstein, stünden auf der Höhe.

Vor 700 Jahren, nämlich im Jahre 1319, sei der Grundstein in Form eines Holzfundaments gelegt worden. Das Besondere daran sei, so der Bürgermeister, dass erst vor wenigen Jahren die Grundmauern entdeckt wurden. Wie Rebhan weiter erklärte, habe die Firma Otto Mühlherr im Jahre 1990 auf dieser Fläche Häuser bauen wollen. Eher zufällig sei man dabei auf Fundamentreste gestoßen. Rebhan ist heute noch erleichtert, dass es damals der Gemeinde gelingen konnte, diese Flächen zu übernehmen. Danach habe man gemeinsam mit dem Landkreis Kronach und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege die Fundamente freigelegt.

Rebhan ist schon etwas stolz, als er sagt: "Die Fundamente suchen in ihren Erhaltungszustand bayernweit ihresgleichen - so gut sind diese erhalten!". Das wisse man aus der Dissertation der damaligen Grabungsleiterin Birgit Münz.

Rebhan spricht von Forschungen, die ergeben haben, dass die Niederungsburg in fünf Bauphasen, nämlich in den Jahren 1319 bis 1632 errichtet und im Dreißigjährigen Krieg zerstört worden sei. Gefunden wurde eine Vielzahl von Materialien aus Stein, Metall und Holz. Die Keramik lasse sich in 15 Materialgruppen zuweisen, die vom 14. bis zum 17. Jahrhundert in Gebrauch waren. Gefunden wurden zudem Reit- und Rüstzeug, Nägel, Werkzeuge, Schlüssel, Glas- und Holzgefäße. Anhand der zahlreichen Kleinfunde konnte mittlerweile auch das Alltagsleben der damaligen Burgbewohner rekonstruiert werden, erklärt Rebhan. Gebaut hat die Niederungsburg die Adelsfamilie von Redwitz. Im Jahre 1626 erwarb die Familie von Künsberg das herrschaftliche Anwesen. Die Gemeinde will die geschichtsträchtigen Reste der Niederungsburg künftig in einem Museum ausstellen, das im Oberen Schloss in Küps im Hause Schemenau entstehen soll. Vor wenigen Monaten wurde hierzu eine Machbarkeitsstudie im Gemeinderat vorgestellt.

"Ruinenparty" zum Auftakt

Jetzt wird aber erst einmal direkt neben der Ruine der Niederungsburg gefeiert. Der Auftakt ist am Freitag, 12. Juli, mit einer standesgemäßen "Ruinenparty". Dabei werden sich die Partyhits seit 1319 auf dem Plattenteller drehen. Zudem wird es mit Anbruch der Dunkelheit ein Feuerwerk geben. Am Samstagabend spielt die "Band Livehaftig". Höhepunkt werden am Sonntag der ökumenische Zeltgottesdienst sowie um 14 Uhr der Fachvortrag im Mehrzweckhaus zum Thema "700 Jahre Niederungsburg Tüschnitz" sein. Referent ist der Archäologe Thomas Liebert.