Türschloss wurde beschädigt

Eine 46-jährige Frau aus Neustadt bei Coburg bemerkte am frühen Sonntagabend eine Beschädigung an ihrer Wohnungstür. Als die 46-Jährige den Schlüssel ins Schloss zu stecken versuchte, war das nicht möglich. Die Frau konnte erkennen, dass ein Fremdkörper in der Öffnung steckte. Bei einer eingehenden Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Unbekannter Sekundenkleber ins Schloss gespritzt hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.