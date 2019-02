Türschloss verklebt

In der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 16.45 Uhr, wurde das Schloss der Haustüre eines Anwesens in der Spargasse durch einen oder mehrere unbekannte Täter verklebt. Das Türschloss ist nicht mehr zu gebrauchen, so dass dem Besitzer ein Schaden von circa 150 Euro entstand. Hinweise auf die Unbekannten nimmt die Polizei unter Tel: 0971/714 90 entgegen. pol