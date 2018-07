Türschloss verklebt

pol



Mit Sekundenkleber hat ein unbekannter Täter das Türschloss einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Maxstraße 34 verklebt. Der Täter muss tagsüber, in der Zeit zwischen 8 und 17.30 Uhr sein Unwesen getrieben haben. Der Bewohner musste den Schlüsseldienst zur Hilfe holen, weil er die Türe nicht mehr öffnen konnte. Wer sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben kann, setzt sich mit der Polizei-Inspektion Bad Kissingen , Tel.. 0971 /714 90 in Verbindung. Die Reparatur wird den Bewohner rund 300 Euro kosten, so die Einschätzung der Polizei