Türschloss mit Silikon verstopft

Das ist ärgerlich und mehr als ein dummer Streich für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses. Eine 61-jährige Frau bemerkte am Donnerstagmorgen, dass das Türschloss am Hintereingang des Mehrfamilienhauses in den Langen Wiesen nicht funktioniert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Unbekannter Silikonmasse ins Schloss eingebracht hatte. Sollte jemand einen Hinweis auf den Verursacher geben können, möge er sich bitte an die Polizei Neustadt wenden. pol