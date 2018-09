Türschlösser zum dritten Mal verklebt

Ein Anwohner der Mainwehrstraße erstattete am Freitag gegen 19 Uhr Anzeige gegen seinen Nachbarn wegen Sachbeschädigung. Die Woche über ist der Anzeigeerstatter unterwegs. Als er nun am Freitagabend Feierabend machen wollte, kam er nicht in seine Wohnung, da die Türschlösser verklebt waren. In Verdacht steht ein 69-jähriger Nachbar des Geschädigten. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Dies Schlösser wurden dem Geschädigten nun zum dritten Mal verklebt. pol