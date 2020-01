Türschlösser werden verklebt

Ein Unbekannter hat fünf Türschlösser der Berufsschule in der Hofheimer Straße in Haßfurt verklebt. Die Tat wurde in der Zeit von Mittwoch, 18.50 Uhr, bis Donnerstag, 6.50 Uhr, begangen. Drei Türen des IT-Gebäudes, die Zugangstüre zur Caféteria und die Haupteingangstüre des Gebäudes sind nicht mehr gebrauchsfähig. Der Sachschaden an den Türschlössern beträgt rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Haßfurt unter Telefon 09521/9270 entgegen.