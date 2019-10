Was machen eigentlich Bibliothekare den ganzen Tag? Dieser Frage können 20 Kinder zwischen acht und elf Jahren am Donnerstag, 3. Oktober, 13 bis 15 Uhr, nachgehen: Die Stadtbücherei Coburg beteiligt sich am "Türöffnertag" der Sendung mit der Maus. Es gibt ein "Bilderbuchkino" und die Möglichkeit, den "Bibliotheksführerschein" zu machen. Einige Plätze sind noch frei. Anmeldung ist heute noch möglich per E-Mail unter stadtbuecherei@coburg.de. ct