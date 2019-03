Türmer Thomas erobert Wien

Ein Wiener Kollege von Thomas Baier, der Nachtwächter Gerhard Spitz aus dem Stadtteil Ottakring, hatte für den Besuch der Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren in der österreichischen Hauptstadt ein bis ins kleinste Detail bestens organisiertes Programm zusammengestellt: Und so machte Kronachs Türmer Bekanntschaft mit einer Reihe herrlicher Wahrzeichen der Stadt: den Prunkräumen in Schönbrunn, der Wiener Oper, dem Stephansdom und dem Prater.

Ein "Gänsehautmoment" durch und durch aber war für ihn, als er mit seinen über 100 Kollegen aus ganz Österreich und Deutschland durch die Wiener Kärntnerstraße - die "teuerste Straße Wiens" - marschieren durfte. Angeführt wurde der wunderbar anzuschauende Zug von der "Original Hoch- und Deutschmeister"-Kapelle des K. und K. Infanterieregiments Hoch- und Deutschmeister Nr. 4, die mit ihrem unverwechselbaren Klang der hohen Wiener Stimmung in wahrer Traditionspflege ein authentisches Klangbild österreichisch-ungarischer Militärmusiken wiedergibt.

Das anschließende Blitzlichtgewitter von Fotoapparaten auf dem Heldenplatz entlockte nicht nur ihm, sondern auch einigen seiner Kollegen ein kleines Freudentränchen. Aufgeregt erzählt er noch von einem Gespräch mit einem Wiener Polizisten. Dieser habe es in seinem 23-jährigen Dienst noch nie erlebt, dass aufgrund irgendeines Ereignisses der komplette Verkehr - inklusive Busse und S-Bahnen - angehalten wurde.

Natürlich wurde auch "offiziell getagt" und dabei wichtige Themen der Gilde besprochen. Hierzu zählt insbesondere eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, damit dieser - zwar unehrenhafte und schlecht bezahlte, aber doch so wichtige - alte Beruf des Wächters und Türmers auch in Zukunft nicht verloren geht.

Mit einem Grinsen im Gesicht und nicht ohne Stolz verrät Türmer Thomas, dass er es geschafft hat, die Jahreshauptversammlung für das Jahr 2024 in die Lucas-Cranach-Stadt zu holen.

Auch Kronach hat viel zu bieten

Natürlich werde es keine leichte Aufgabe, mit der einzigartigen Veranstaltung in Wien mitzuhalten. Doch Thomas Baier ist der Meinung, dass sich Kronach nicht mit Österreichs Hauptstadt messen muss, da die diesjährige Ausrichtung in der 15-jährigen Geschichte der Gilde ein absolutes Highlight dargestellt habe. Die nachfolgenden anderen Städte - so auch Kronach mit seiner idyllischen Lage, der nie bezwungenen Festung Rosenberg und der herrlichen Altstadt - hätten ebenfalls viel zu bieten, wenngleich auch in einem anderen, etwas ruhigeren Rahmen. Verschmitzt lächelnd meint der Türmer nur: "Die lass ich alle in Kronach nächtigen - Lokale mit leckerem Essen homme doch a; das Ambiente für Nachtwanderungen sowieso und meina Kroniche werden mich doch dann 2024 tatkräftig unterstützen, oder ?!" hs