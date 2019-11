Türklinke beschädigt

Eine Toilette attackierte ein Unbekannter in Bischofsheim. Wie die Polizei meldete, habe eine Bürgerin der Gemeinde Bischofsheim der der Polizeiinspektion Bad Neustadt/Saale mitgeteilt, dass am Toilettenhäuschen am Zentralparkplatz in Bischofsheim die Türklinke einer Tür beschädigt wurde. Der entstandene Schaden an der Toilettentüre beläuft sich auf circa. 200 Euro. Hinweise können an die Polizeiinspektion Bad Neustadt, Tel.: 09771/6060, gerichtet werden. pol