Die Volkshochschule bietet mit Hülya Düzardic den Kochkurs "Türkische Spezialitäten" an. Der Kurs findet am Dienstag, 26. Februar, von 19 bis 22 Uhr in der Schulküche der Grundschule Tettau, Schulberg 5, statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red