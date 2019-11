Türkische Spezialitäten kochen bei der VHS

Die Volkshochschule bietet den Kurs "Türkische Spezialitäten" an. Die Teilnehmer machen sich auf zu einer Kurzreise und entdecken Köstlichkeiten der türkischen Küche am Montag, 18. November, ab 19 Uhr in der Schulküche. Anmeldung unter Telefon nummer 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red