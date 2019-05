Am Sonntagabend wurde die Polizei alarmiert, weil ein junger Mann nach einem Streit die Tür zu einer WG-Wohnung in der Schönbornstraße eingetreten hatte. Eine Streife traf den jungen Mann stark alkoholisiert in Garitz an. Der Mann gab zu, die Türe eingetreten zu haben. Es folgt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. pol