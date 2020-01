Türe aufgebrochen und Schränke durchwühlt

Einer oder mehrere unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag in das Verwaltungsgebäude einer Klinik in der Schönbornstraße ein. Ermittlungen ergaben, dass die Türe mit körperlicher Gewalt aufgedrückt wurde. Im Verwaltungsgebäude wurden zwei Büroschränke mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen und durchwühlt. Entwendet wurde nichts, allerdings entstand ein Schaden von circa 2000 Euro, schätzt die Polizei in ihrem Bericht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol