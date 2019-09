Im Verlauf der letzten zwei Wochen hat ein Unbekannter die Kellertür zu einem Gewölbekeller bei Bammersdorf eingeschlagen und so circa 300 Euro Sachschaden angerichtet. Der Tatort befindet sich in einem Waldstück nordwestlich von Bammersdorf im Bereich der Ortsverbindungsstraße Am Winkel. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 entgegen.