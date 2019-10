Ein Einbrecher versuchte, eine Außentür des Rügheimer Landhotels aufzuhebeln und so in das Gebäude einzudringen. Der Unbekannte scheiterte an der massiven Bauweise. Der Täter hinterließ einen Sachschaden von 800 Euro. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Samstags zwischen 2.30 und 6.30 Uhr. Wer kann der Polizei Hinweise geben?