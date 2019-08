Am Mittwoch zwischen 18 und 23 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam, eine Tür zu einer Gaststätte in der Martin-Luther-Straße zu öffnen. Hierbei beschädigten sie das Schließblech der Tür und verursachten einen Sachschaden in Höhe von 100 Euro. In die Gaststätte eindringen konnten sie jedoch nicht. pol