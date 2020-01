Tür geöffnet: Über 11 000 Euro Schaden

Eine 78-jährige Pkw-Fahrerin hielt am Donnerstagnachmittag in der Frühlingstraße am Fahrbahnrand an und stieg aus. Dabei übersah sie, dass im Moment des Türöffnens ein Hyundai vorbeifuhr. Der Kleinwagen erwischte die geöffnete Tür. An dem stehenden Fahrzeug entstand so Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Auch am Hyundai dürften mit 5000 Euro hohe Reparaturkosten anfallen. Die Verursacherin wurde mit einer Verwarnung belegt, teilt die Polizeiinspektion Bad Brückenau mit. pol