Tür gegen Auto gestoßen

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag in Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) ereignet. Der Audi einer 21-Jährigen stand auf einem Parkplatz in der Bodenschatzstraße. In der Zeit zwischen 7 und 15.30 Uhr parkten wohl mehrere Autos auf der Fahrerseite neben dem Audi. Als die 21-Jährige zu ihrem Auto zurückkam, musste sie einen Kratzer und eine Delle in der Fahrerseite feststellen. Offensichtlich war ein unvorsichtiger Verkehrsteilnehmer beim Öffnen seiner Fahrzeugtür gegen

den Audi gestoßen und hatte sich danach von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den

Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Land in Verbindung zu setzen, Telefon 09131/760-514. pol