Eine Wohnungstür wollte ein 18-Jähriger aus Hochstadt am Freitag gegen 21.45 Uhr eintreten. Polizisten rückten deshalb an. Einer der Beamten wurde von dem Randalierer beleidigt. Auch als der Beschuldigte in der Dienststelle in Gewahrsam genommen wurde, beleidigte er den Beamten weiter. Der Sachschaden an der Tür beträgt 50 Euro. pol