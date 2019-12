Tüchtige Jubilarin: Gerti Hartlöhner feierte 80. Geburtstag

Der Gemischtwarenladen der Eltern, den sie schon frühzeitig übernahm, bestimmte das Leben der Jubilarin Gertrud Hartlöhner. In den 1970er Jahren erweiterte sie das Sortiment um Mode-Artikel; die Firma Adler-Moden hatte regelmäßig Ausstellungen im Geschäft. Später, als sie sich um die Pflege ihres Mannes kümmern musste, gab sie den Laden auf.

Die Gerti, wie sie von allen genannt wird, ist in Windheim geboren und zur Schule gegangen und in ihrer Heimatgemeinde fest verwurzelt. Sie zog drei Kinder groß und freut sich über ihre fünf Enkelkinder. Mit ihrem Mann Michael bereiste sie im selbst umgebauten Wohnmobil die Alpen und organisierte über viele Jahre Wallfahrten nach Maria Vesperbild. Sie ist Mitglied im VdK-Ortsverein und engagiert sich noch im Verein, dessen Vorsitzender Josef Trebes ihr zum 80. Geburtstag gratulierte. Bürgermeister Thomas Löffler überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde Steinbach am Wald, Pfarrer Cyriac Chittukalam, Irmi Neubauer und Antonie Schneider wünschten der Jubilarin im Namen der Pfarrgemeinde alles Gute. hm