Tüchtig aufgeräumt

Müll gehört nicht in die Landschaft und schon gar nicht ins "Flussparadies Franken" entlang des Mains. Die ehrenamtlichen Helfer der Kreisgruppe des Bund Naturschutz fanden in Zusammenarbeit mit den "Royal Rangers"-Pfadfindern bei der gemeinsamen Müll-Sammel-Aktion "Mein Main muss sauber sein" donnoch viel Unrat: Glasflaschen, Autoreifen, Dosen, Kanister und Plastikmaterial. Besonders auffällig waren viele Deckel von Coffee-to-go-Bechern. Sogar Bruchstücke einer alten Dachabdeckung und verschiedene Metallteile lagen am Main herum. Insgesamt war die Müllmenge geringer als im vergangenen Jahr.

Die ehrenamtlichen Müllsammler wunderten sich, dass es anscheinend noch immer Leute gebe, die ihren Wohlstandsmüll trotz gut funktionierender Müllentsorgung weit ab von Dörfern und Städten in der Landschaft hinterlassen. "Vor allem Plastik, das über die Flüsse irgendwann in die Meere und Seen gelangt, ist mittlerweile zu einem weltweiten Umweltproblem geworden. Es verschwindet nicht einfach, sondern gelangt letztendlich nach seiner Zersetzung über Fische und Meerestiere, welche die kleinen Partikel fressen, wieder über die Nahrungskette zurück auf unsere Teller", erklärte Anton Reinhardt, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe.

Er bedankte sich besonders bei den Royal-Rangers-Pfadfindern mit Petra Gehringer und bei Peter Metzger vom Kreisbauhof, der in seiner Freizeit den gesammelten Müll abtransportierte und mit seinen Kollegen fachgerecht entsorgen wird.