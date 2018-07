Tuberkulose am Klinikum: Gesundheitsamt Bamberg gibt Entwarnung

red



"Glücklicherweise haben unsere Untersuchungen ergeben, dass sich niemand mit Tuberkulose angesteckt hat. Das rasche Handeln und der große Untersuchungsrahmen waren wichtig, um den Betroffenen schnell die entstandene Angst zu nehmen. Die vom Landratsamt umgehend eingerichtete Hotline hat zusätzlich zur Aufklärung und Beruhigung der Situation beigetragen", zeigt sich Landrat Johann Kalb ( CSU ) in einer Pressemitteilung erleichtert.Anfang April war bei einer Kinderkrankenschwester des Klinikums am Bruderwald eine ansteckungsfähige Lungentuberkulose diagnostiziert worden. Das Gesundheitsamt Bamberg veranlasste daher eine umfassende Umgebungsuntersuchung. Eingebunden in die systematische Untersuchung waren die Regierung von Oberfranken, das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit , das Klinikum am Bruderwald, zudem benachbarte Gesundheitsämter, in deren Zuständigkeitsbereich sich der Wohnsitz von potenziell zu untersuchenden Personen befand.In Zusammenarbeit mit dem Klinikum Bamberg wurden alle Personen ermittelt, die in die Umgebungsuntersuchung einzubeziehen waren. Die überwiegende Anzahl der Personen war im Einzugsbereich des Gesundheitsamtes Bamberg wohnhaft, weitere in anderen Dienstbezirken. Die entsprechenden Gesundheitsämter wurden benachrichtigt, und die Umgebungsuntersuchungen dort in eigener Regie durchgeführt. In Bamberg wurden insgesamt 1268 Personen untersucht.Bei keinem der getesteten Kinder zeigten sich der Mitteilung aus dem Gesundheitsamt zufolge auffällige Befunde, das heißt, keines der Kinder hat sich nach derzeitigem Stand mit Tuberkulose infiziert.Bei einer kleinen Zahl von Erwachsenen habe sich ein positives Testergebnis gezeigt. Bei diesen wurden vorsorglich weitere Untersuchungen veranlasst. Bei keiner dieser Untersuchungen sei bei den Erwachsenen ein Krankheitsbefund entdeckt worden. Der Landrat: "Es handelt sich nach unserer Einschätzung bei den positiven Testbefunden um länger zurückliegende latente Infektionen, die mit dem aktuellen Fall vermutlich nichts zu tun haben."Die Anzahl der positiven Testergebnisse bei Erwachsenen sei nicht ungewöhnlich und habe sogar unter dem Erwartungshorizont gelegen. Die Eltern der getesteten Kinder erhielten nach Abschluss der Untersuchungen einen Brief mit abschließenden Hinweisen.Zusammenfassend lasse sich feststellen, dass im Zusammenhang mit der Tuberkuloseerkrankung der Kinderkrankenschwester erfreulicherweise bei keiner der untersuchten Personen eine Übertragung des Tuberkuloseerregers nachgewiesen werden konnte.