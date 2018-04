TTV-"Zweite" mit Wiederaufstieg

Die zweite Tischtennis-Herrenmannschaft des TTV Altenkunstadt hat souverän den Wiederaufstieg in die 1. Kreisliga geschafft. Mit nur einer Niederlage in 18 Spielen holte sich das Team von Spielführer Robert Görlich souverän den Titel. Dabei trugen auch die Ersatzspieler/innen einen guten Teil zum Erfolg bei. Die jungen Akteure Reinhold Rommel und Alexander Hofmann spielten sich mit ihren Einzelergebnissen in den Vordergrund. Unser Bild zeigt die Aufstiegsmannschaft (von links): Helmut Schneider (15:5 Siege), Reinhold Rommel (22:3), Norbert Hügerich (18:8), Robert Görlich (21:9), Wolfgang Kutschka und Alexander Hofmann (17:1). Es fehlt Stammspieler Balthasar Walinger (5:6). Foto: Herbert Gillig