TTV vor hoher Hürde

Ein schwerer Gang steht dem Tabellenzweiten der Tischtennis-Landesliga Nordnordost, dem TTV Altenkunstadt, am Samstagabend (18 Uhr) bevor. Die Altenkunstadter sind zum Rückrundenstart beim Tabellensiebten TTC Hof zu Gast. Die Hofer werden ihr Punktekonto von 6:12 im neuen Jahr vermutlich aufstocken, da sie wieder auf M. Scholze (vormals Oberligaspieler in Dresden) zurückgreifen können. Dazu haben sich die TTCler mit M. Zirkel verstärkt, der in der Vorrunde beim FC Bayreuth zum Einsatz kam. Die beiden Spitzenspieler der Ostoberfranken, Scholze und Cirpaci-Szanto, zählen zu den Besten der Liga, wie auch das Mittelpaarkreuz mit Zirkel und Schindler. Es wird für die Altenkunstadter ein hartes Stück Arbeit, die Punkte mitzunehmen. TTV-Spitzenspieler Miro Hurina und seine Kollegen sind also vor den Einheimischen gewarnt. gi