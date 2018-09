TTV und TTC starten zu Hause

Die Tischtennis-Herrenteams der beiden Kunstädte starten am Samstag mit Heimspielen in die neue Saison. Sowohl der TTV Altenkunstadt als auch der TTC Burgkunstadt treten in der neuformierten Landesliga Nordnordost an. TTV Altenkunstadt - TTC Hof

Schon die Partie am Samstag (bereits um 14 Uhr) gegen den TTC Hof ist für das Altenkunstadter Sextett richtungsweisend, da sich die Gäste aus Ostoberfranken mit Manuel Scholze, der vorher im Oberligateam des SV Dresden-Mitte spielte, deutlich verstärkt haben. Nicht zu vergessen der letztjährige Spitzenspieler Edmond Cirpaci-Szanto, der mit 28:0 Siegen ungeschlagen blieb und nunmehr auf Position 2 gerutscht ist. "Diese beiden Spitzenspieler gehören zu den stärksten Akteuren im vorderen Paarkreuz. Da müssen wir schon Höchstleistung bringen, um etwas Zählbares zu erreichen", sagt TTV-Spitzenspieler Miro Hurina, der mit Neuzugang Martin Ulrich die beiden Hofer herausfordert. Bei Altenkunstadt kommt noch neu Dimytro Nazaryschyn auf Rang 4 dazu. Im vergangenen Jahr schlug der TTV die Hofer zweimal. Für Frank Zeller wird Uwe Niewiadomski ins Team kommen, Holger Funke folglich ins Mittelpaarkreuz aufrutschen. Das Altenkunstadter Sextett komplettiert Tino Zasche. TTC Burgkunstadt - TTC Creußen

Am Samstag (17 Uhr, Stadthalle) starten die Burgkunstadter gegen den starken Aufsteiger TTC Creußen in die Runde. Die nahezu unveränderte Burgkunstadter Mannschaft tritt als Außenseiter an, hofft aber, mit dem Heimvorteil vielleicht doch etwas Zählbares für den Ligaverbleib mitnehmen zu können. Angesichts der starken Konkurrenz lautet auch heuer das Saisonziel einen gesicherte Platz im Mittelfeld zu belegen. gi/fk