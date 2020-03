TTV kämpft um Platz 2

Das Altenkunstadter Tischtennis-Team, das nach der klaren Niederlage gegen Hof auf Tabellenplatz 3 der Landesliga Nordnordost abrutschte, tritt am Samstag (17 Uhr) in Zell an und hofft auf Wiedergutmachung.

Landesliga Nordnordost, Herren

TSV Zell - TTV Altenkunstadt

Schlusslicht Zell hat nur noch theoretische Chancen, den Ligaverbleib zu schaffen. Die Altenkunstadter (22:6 Punkte) dürfen sich keinen Ausrutscher erlauben. Da der Vierte Kronach (22:6) nächste Woche Gastgeber des TTV ist und man am letzten Spieltag den Zweiten Ebern (23:5) haben es Hurina & Co. noch selbst in der Hand, die Chance auf die Aufstiegsrelegationsspiele zu wahren. Ein Wiedersehen gibt es mit Manfred Fischbach, der lange beim TTV spielte. Aufpassen müssen Miro Hurina und Dima Nazaryschyn im vorderen Paarkreuz gegen Alexander Heinold und Paul Späthling. gi