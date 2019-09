TTV ist Favorit, TTC Außenseiter

Während der TTV Altenkunstadt am Samstag (15 Uhr, Schulturnhalle) gegen den TSV Zell seinen Saisonauftakt in der Herren-Landesliga Nordnordost bestreitet, ist der TTC Burgkunstadt in seinem zweiten Saisonspiel Außenseiter. Zu Gast in der Stadthalle ist ab 17.05 Uhr der TS Kronach. TTV Altenkunstadt - TSV Zell

Bei den Gästen spielt ein alter Bekannter: Manfred Fischbach ging jahrelang für den TTV auf Punktejagd. Stark präsentierten sich beim Saisonauftakt die Spitzenspieler des Aufsteigers, Alexander Heinold und Paul Späth-ling. Das 6:9 beim TTC Creußen konnten aber auch sie nicht verhindern. Die Hausherren gehen mit ihrem gewohnten Sextett - Miro Hurina, Martin Ulrich, Dimytro Nazaryschyn, Holger Funke, Frank Zeller und Tino Zasche - als Favorit in die Partie. gil TTC Burgkunstadt -

TS Kronach

Der Auftakt ging für den TTC mit dem 5:9 gegen den starken Aufsteiger TV Ebern daneben - und nun wartet eine knifflige Aufgabe. Die Kronacher haben in den vergangenen Jahren stark aufgerüstet. Zum letztjährigen Spitzenspieler David Kostadinov kam nun mit Ivan Andres Proano Quimis der nominell mit Abstand beste Spieler der Liga dazu. Damit ist die Ausgangslage klar: Spielt Kronach in Bestbesetzung, braucht Burgkunstadt ein kleines Wunder, um etwas Zählbares zu holen. fk