TTV als Favorit nach Marktleuthen

Die Herren des TTV Altenkunstadt gastieren in der Landesliga Nordnordost am Samstag (15 Uhr) beim ASV Marktleuthen. Für den Tabellenzweiten ist es eine machbare Hürde: Das Hinspiel vor heimischen Publikum gewann der TTV ohne Probleme mit 9:0. Obwohl für Altenkunstadt der Relegationsplatz bereits feststeht, will der TTV seine gute Form der vergangenen Wochen bestätigen und einen weiteren Sieg erspielen. Marktleuthen dagegen kämpft trotz Tabellenplatz 5 um den Ligaverbleib und benötigt dafür jeden Zähler. Den ASV trennt vom Relegationsplatz 8, den aktuell der TSV Untersiemau II belegt, nur zwei Punkte. Der TTV Altenkunstadt wird mit Miro Hurina, Martin Ulrich, Dima Nazaryschyn, Holger Funke, Frank Zeller und Tino Zasche in Marktleuten antreten. gi