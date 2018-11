TTL setzt sich im letzten Viertel ab

Vor magerer Zuschauerkulisse fuhr der TTL Basketball Bamberg (5.) in der Basketball-Regionalliga Südorst einen hart umkämpften 83:75-Heimsieg gegen die favorisierten Gäste vom MTSV Schwabing ein. Der TSV Tröster Breitengüßbach beendete seine Niederlagenserie dank des 88:76-Auswärtserfolges beim TuS Bad Aibling und ist Tabellensechster.

TTL Basketball Bamberg - MTSV Schwabing 83:75

Die Hausherren mussten immer noch auf ihren verletzten Spielmacher Kevin Eicheldörfer verzichten. Der Einstieg ins Spiel fiel beiden Teams sichtbar schwer. Nach einer Auszeit von Coach Rainer Wolfschmitt nahm das Spiel zumindest auf TTL-Seite Fahrt auf. Mit Fastbreakpunkten trieben die Bamberger die Münchner vor sich her. Zum Ende des ersten Viertels stand es 17:6. Im nächsten Spielabschnitt hielt Joshua Obiesie die Gäste im Spiel. Mit einem 10:0-Lauf gelang es den Münchnern sogar, zur Halbzeit mit 36:35 in Führung zu gehen. Sehr ausgeglichen verlief auch der dritte Spielabschnitt. Die Führung wechselte mehrfach. Im letzten Viertel gelang es dem TTL durch den nun groß aufspielenden Daniel Eisenhardt, sich leicht abzusetzen (72:66). Jeder Versuch der Gäste, sich nochmals in Schlagdistanz zu bringen, scheiterte an der guten Bamberger Abwehr. Kevin Jefferson, der den verletzten Eichelsdörfer wieder sehr gut vertrat, punktete in den Schlussminuten sicher. Im TTL Team überzeugte zudem Chris Dippold mit viel Dynamik. Rob Ferguson war mit einem "Double-Double" (23 Punkte/12 Rebounds) wieder der ruhende Pol im Spiel des TTL. Besonders erfreulich war auch, dass sich die Youngsters Jakob Keßler, Lucas Kolloch und Lukas Biedermann gut ins Spiel eingliederten und den Routiniers die notwendigen Pausen geben konnten. TTL Bamberg: Ferguson (23 Punkte/1 Dreier), Dippold (21/2), Jefferson (16/1), Eisenhardt (11), Lachmann (10), Loch (2), Keßler, Biedermann, Schmitt, Kolloch TuS Bad Aibling - TSV Breitengüßbach 76:88

TSV-Coach Johannes Laub musste erneut auf Flügelspieler Sven Lorber verzichten. Breitengüßbach spielte seine Vorteile am Brett aus und lag nach dem ersten Viertel mit 25:19 in Führung. Zu Beginn der zweiten zehn Minuten brachten Land und Wagner ihr Team erstmals zweistellig in Front. Weitere Punkte sorgten beim Stand von 45:27 für die größte Führung der Gäste in der ersten Halbzeit. In den letzten zweieinhalb Minuten ließ die Konzentration und die Intensität in der Verteidigung etwas nach, wodurch die Hausherren zur Pause auf 38:48 herankamen.

Im dritten Viertel kamen die Gastgeber sogar bis auf 44:51 heran. Ein 9:2-Lauf des TSV durch Reichmann, Timo Dippold und Engel sorgte wieder für einen komfortableren Vorsprung (60:46) der Güßbacher. Im Schlussabschnitt bewegte sich die Führung der Tröster-Truppe immer zwischen 15 und 18 Punkten, und der Sieg geriet nie mehr ernsthaft in Gefahr. Erst zum Ende kamen die Oberbayern nochmals etwas näher heran. Besonders zu erwähnen ist, dass alle TSV-Akteure punkteten, was für eine tolle Mannschaftsleistung spricht. Durch den Sieg ist Breitengüßbach nun punktgleich mit dem Tabellenvierten. kl/fd TSV Tröster Breitengüßbach: J. Dippold (24 Punkte/2 Dreier), Land (13/2), Klaus (11/1), T. Dippold (9/1), Wagner (8), Will (8/2), Engel (6/1), Reichmann (4), Hubatschek (3), Nieslon (2)