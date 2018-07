TTL holt Eichelsdörfer

kl



Mit der Verpflichtung von Kevin Eichelsdörfer schließt der TTL Basketball Bamberg seine Personalplanungen für die kommende Regionalliga-Saison ab. Der Aufbauspieler spielte letzte Saison noch in der ProB für den BBC Coburg Trainer Rainer Wolfschmitt betont: "Nachdem unser bisheriger Aufbauspieler Kilian Hubatschek zum Ligakonkurrenten nach Breitengüßbach wechselte, waren wir gezwungen einen adäquaten Ersatz für die Position des Playmakers zu suchen. MitKevin haben wir einen sehr erfahrenen Spieler mit ProB-Erfahrung verpflichten können. Er wird das Spiel unseres Teams sicherlich prägen und positiv beeinflussen." Die Verantwortlichen des TTL Basketball Bamberg freuen sich ganz besonders über die Verpflichtung von Eichelsdörfer. Schließlich liegen die basketballerischen Wurzeln des mittlerweile 26-Jährigen auch beim TTL Bamberg. So hat er im Jahre 2007 unter Trainer Dieter Hofmann in der Altersklasse U14 mit dem TTL Bamberg die deutsche Meisterschaft gewonnen.