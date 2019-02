TTCler doppelt im Einsatz

Das 3:9 in Hof noch nicht einmal richtig verarbeitet, stehen die Tischtennis-Herren des TTC Burgkunstadt bereits vor den nächsten Herausforderungen: Am Donnerstag treten die Burgkunstadter um 20.30 Uhr in Creußen an, ehe am Samstag (18 Uhr) das Auswärtsspiel beim Tabellenführer Wohlbach II folgt. TTC Creußen - TTC Burgkunstadt

Die Creußener stecken unerwartet mitten im Abstiegskampf. So spiegelt die Rückrunde den Saisonverlauf gut wieder: Auf ein imponierendes 9:2 in Altenkunstadt folgte ein ernüchterndes 5:9 in Marktleuthen. Zwar gewannen die Burgkunstadter das Hinspiel mit 9:2, doch es ist dieses Mal mit Sicherheit ein spannenderes Spiel zu erwarten. Aus Gästesicht wäre man wohl auch mit einem Punktgewinn zufrieden. TTC Wohlbach II - TTC Burgkunstadt

Dass Burgkunstadt am Samstag eine Punkt einfahren wird, ist kaum vorstellbar. Beim Spitzenreiter Wohlbach II, der mit Forkel, Seidler, Brandtl, Fredrich und Kolovratnik nicht nur hochkarätig besetzt ist, sondern bislang alle fünf Rückrundenspiele mit 9:1 gewonnen hat, ist Burgkunstadt krasser Außenseiter. Im Hinspiel erreichte der Tabellendritte jedoch ein 8:8. Da die Burgkunstadter ohne Druck antreten können, ist vielleicht wieder eine Überraschung möglich. Allerdings wollen sich die Gastgeber auf dem Weg zum Titel nicht aufhalten lassen. fk